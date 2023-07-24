Lise tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonuçlarına nereden bakacağız? LGS tercih sonuç sorgulama 2023! LGS tercih sonucu sorgulama ekranı
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LGS sınavına giren adaylar şimdilerde ise LGS tercih sonuçlarını bekliyor. Lise tercih sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken arama motorlarında Lise tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonuçlarına nereden bakacağız? LGS tercih sonuç sorgulama 2023! LGS tercih sonucu sorgulama ekranı! araması yapılıyor. İşte detaylar...
Lise tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonuçlarına nereden bakacağız? LGS tercih sonuç sorgulama 2023! LGS tercih sonucu sorgulama ekranı! 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Lise tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonuçlarına nereden bakacağız? LGS tercih sonuç sorgulama 2023! LGS tercih sonucu sorgulama ekranı!
LGS tercih sonuçları 24 Temmuz günü https://www.meb.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.
LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açılacak.
Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açılacak. Tercih sonuçlarının saat 10.00'da açıklanması bekleniyor fakat resmi bir açıklama yapılmadı.
Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.
LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.