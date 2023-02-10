Depremin 5. gününde kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremzede lise öğrencisi Kamil'de kurtarılmayı bekleyen mağdurlar arasındaydı. Peki, Lise Öğrencisi Kamil kurtarıldı mı?

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Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma ekipleri çalışmalarına hızla devam ederken birbiri ardına gelen güzel haberler umutları artırıyor. Depremin 5. gününde lise öğrencisi Kamil ile iletişime geçildi. Peki Lise Öğrencisi Kamil kurtarıldı mı?

LİSE ÖĞRENCİSİ KAMİL KURTARILDI MI?

Depremin 5. gününde kurtarma çalışmalarında Lise öğrencisi Kamil ile iletişime geçildi. Kamil'in bulunduğu yerde sıkışık olmadığı ve iletişim kurabildiği ifade edildi. 15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç için kurtarma çalışmaları devam ediyor.