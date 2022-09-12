12 Eylül Pazartesi (Bugün) okullar açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte lisede öğrenciler okullara başladı ve veliler çocuklarına güzel bir söz söylemek için araştırmalarını sürdürüyor. Okula başlayan bir çocuğa ne söylenir? Öğrenciye başarılar nasıl denir? araştırılıyor. Peki, liseye yeni başlayan öğrenciler için güzel mesajlar! Okulun ilk gününde lise öğrencilerine nasıl başarılar dilenir? Liseye başlayan öğrenciler için başarı temennileri neler?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Öğrencisinden öğretmenine herkes okulların açılacağı ilk günü bekliyor. Peki, Okula yeni başlayan bir çocuğa ne söylenir? Öğrenciye başarılar nasıl denir? araştırılıyor. Peki, Okula yeni başlayan Lise öğrencileri için güzel mesajlar! Lise öğrencileri için güzel mesajlar! Okulun ilk gününde lise öğrencilerine nasıl başarılar dilenir? İşte detaylar haberimizde...

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GÜZEL MESAJLAR!

"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir."

Mustafa Kemal Atatürk

"Ben çocuk haftasını, çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak çok defa yapıldığı gibi onlara eziyet ve hayvan gibi muamele edilmesini önlemek için meydana getirdim. Bu tedbirim, milletin geleceğine karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir."

Mustafa Kemal Atatürk

"Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız."

Mustafa Kemal Atatürk

"Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum."

Mustafa Kemal Atatürk

"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir."

Mustafa Kemal Atatürk

"Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz."

Mustafa Kemal Atatürk

LİSEYE BAŞLAYAN ÇOCUKLARIMIZA NE SÖYLEMELİYİZ?

Bilgi güçtür. Okul yolunda kendini yetiştirmiş bilgili ve donanımlı bir insan olman dileği ile yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim.

Derslerinde başarılar diliyorum. Okulun hayırlı olsun. Sağlık ve afiyet ile git gel inşallah

Büyümüşte okula başlamış. Başarılar dilerim.

Rabbim ilk günün heyecanını yıl boyunca daim etsin inşallah. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun.

Kolaydır dersler çalışana. Sende çalışkansın. İyi bir okul yılı geçirmen dileği ile.

Yarın yeni bir eğitim yılı başlıyor. Sağlık ve sıhhat içerisinde, sevdiklerimizle güzel bir okul yılı geçirmek temennisi ile.

Hayat bir sınav. Başarılı olmak içinse okul yolunda ter dökmek gerekiyor. Yeni başlangıçlar her zaman güzeldir. Derslerinde başarılar diliyorum.