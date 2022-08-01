Lgs 2022 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvuruları alındı. MEB takvimine göre 25-29 Temmuz tarihleri arasında yapılan LGS tercih başvurularının ardından öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Peki, Lise nakil sonuçları açıklandı mı? LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama e- Okul ile başladı! İşte detaylar haberimizde...

LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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