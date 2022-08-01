Lise nakil sonuçları açıklandı mı? LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama e- Okul ile başladı!
LGS nakil tercih sonuçları erişime açıldı. LGS'ye giren adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar. LGS 1. nakil başvuruları 25 Temmuz'da başladı ve 29 Temmuz'da sona erdi. LGS 2. tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında MEB tarafından açıklama yapıldı ve sonuçlar bugün açıklandı. Peki, Lise nakil sonuçları açıklandı mı? LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama e- Okul ile başladı!
Lgs 2022 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvuruları alındı. MEB takvimine göre 25-29 Temmuz tarihleri arasında yapılan LGS tercih başvurularının ardından öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Peki, Lise nakil sonuçları açıklandı mı? LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama e- Okul ile başladı! İşte detaylar haberimizde...
LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ TAKVİMİ 2022
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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