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Lise KPSS sonucu ne zaman açıklanacak?

Lise KPSS sonucu ne zaman açıklanacak?
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2024 KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım sürüyor. Lise mezunlarının kamuda çalışabilmesi için girdikleri KPSS ortaöğretim sınavının ardından tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Lise KPSS sonucu ne zaman açıklanacak?

Merakla beklenen Ortaöğretim KPSS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Tüm adayların heyecanla beklediği Lise KPSS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Lise KPSS sonucu ne zaman açıklanacak?

LİSE KPSS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim düzeyinde düzenlenen KPSS oturumları 2 yıl da bir yapıldığından adaylar sınavlara yoğun ilgi gösteriyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de tamamlanırken yayınlanan takvime göre sonuçlar bugün (4 Ekim) cuma günü erişime açılıyor. Sınav sonuçlarının yoğunluk oluşturmaması açısından sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 KPSS ortaöğretim oturumunun sonuçları, 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak.

Sınava katılan adaylar, bu tarihten itibaren sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar aldıkları puanları öğrenerek kamuya atanma sürecine dair bir adım daha atmış olacaklar.

Lise KPSS sonucu ne zaman açıklanacak?

2024 ORTAÖĞRETİM KPSS ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu personeli olmak isteyen adaylar için tercih süreci başlayacak.

ÖSYM'nin düzenlediği tercih süreci, adayların aldıkları KPSS puanlarına ve tercihlerine göre şekillenecek. Tercih Kılavuzu'nda yer alan kadrolar için adaylar internet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler.

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve adaylar kılavuzda belirtilen adımları takip ederek tercihlerini tamamlayacaklar.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da erişime açılması bekleniyor.

Lise KPSS sonucu ne zaman açıklanacak?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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