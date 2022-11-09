ÖSYM'nin düzenlediği ve yüz binlerce adayın devlet memuru olma hayaliyle katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. 6 Kasım Pazar günü yapılan sınavın ardından adaylar arama motorlarında KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları yöneltiliyor. Peki, Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim sonuç sorgulama tarihi!

Kpss Ortaöğretim sınavında oturumun tamamlanmasıyla birlikte adayların heyecanı sona erdi. Yüz binlerce ortaöğretim mezununun devlet memuru olmak için yarıştığı sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuçları ne zaman duyuracağını merak ediyor. Peki, Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim sonuç sorgulama tarihi! İşte detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle girdikleri KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'te başladı. 12.25'te sona eren KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM duyurusuna göre, 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara ÖSYM AİS üzerinden erişilecek.

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Adaylar sonuçları ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diğer yandan e-Devlet üzerinden de sınav sonuçlarını sorgulatabilecekler.

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulandı. KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verildi. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

GENEL YETENEK:

Türkçe = 30 Soru

Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

GENEL KÜLTÜR:

Tarih = 27 Soru

Coğrafya = 18 Soru

Vatandaşlık = 9 Soru

Güncel Bilgiler = 6 Soru