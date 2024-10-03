Lise KPSS Ortaöğretim P94 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir?

Sınava katılan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Orman Genel Müdürlüğü'ne kadar birçok önemli kurumda işe girebiliyor. Peki, Lise KPSS Ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir?

KPSS P94 PUANI İLE NERELERE BAŞVURULUR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların KPSS P94 puanı belli olacak. KPSSP94 puan türü Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için kullanılıyor.

KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu kurumu alım yapıyor

KPSS ortaöğretim sınavı ile icra edilebilecek mesleklerin bazıları şu şekilde sıralanıyor:

1. Sağlık Teknisyeni

2. Hizmetli

3. Hemşire

4. Teknisyen

5. Kaloriferci

6. Sağlık Memuru

7. Veteriner Sağlık Teknisyeni

8. Laborant

9. Rasatçı

10. Zabıta Memuru

11. İtfaiye Eri

12. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

13. Çocuk Bakıcısı

14. Memur

15. Ebe

Bunlarla birlikte aşağıda sıraladığımız meslekleri yapabilmek için KPSS ortaöğretim puanının yanı sıra liselerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı da aranıyor. İşte o meslekler:

1. Bekçilik

2. Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

3. Belediyeler (zabıtalık dahil)

4. Orman koruma memuru

5. Teknik olarak

6. Memurluk

7.Laborant ve diğer sağlık alanları

8. Zabıt katiplikleri

9. İnfaz Koruma

ORTAÖĞRETİM KPSS NEDİR?

Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim mezunu adayların katıldığı bir sınavdır. Ortaöğretim, Türkiye'de lise veya dengi okullardan mezun olan kişilerin aldığı bir eğitim düzeyidir. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar.

LİSE KPSS PUANINA GÖRE ALIM YAPAN KURUMLAR

Lise ve dengi okullardan mezun olan veya 2 yıl içinde mezun olabilecek seviyede bulunan adaylar devletin bakanlıklarında ve önemli kurumlarında memur olarak çalışabiliyor.

1. Sağlık Bakanlığı

2. Millî Eğitim Bakanlığı

3. Adalet Bakanlığı

4. Tarım ve Orman Bakanlığı

5. Millî Savunma Bakanlığı

6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

8. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

9. Orman Genel Müdürlüğü

10. Jandarma Genel Komutanlığı

11. Emniyet Genel Müdürlüğü