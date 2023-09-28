Lise KPSS ne zaman? 2024 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınav tarihleri!

Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS kamuya geçmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu oldu. Yurttaşlar şimdiden araştırmaya başladı. Başvuruları biten KPSS için şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 KPSS ne zaman, ne zaman yapılacak? 2024 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2024 KPSS ne zaman çalışmaya başlanmalı?

2024 Kpss'ye girmek isteyen adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmek için başvuru yapmak zorundalar. Peki, 2024 KPSS ne zaman, ne zaman yapılacak? 2024 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2024 KPSS ne zaman çalışmaya başlanmalı? İşte detaylar…

2024 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim sınavı 2 yılda bir organize edilmektedir. 2022 yılında son olarak KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim'de, ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da düzenlendi. Buna göre KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yılında organize edilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyuruldu.

ÖSYM takvimine buradan ulaşabilirsiniz.