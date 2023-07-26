Yaz tatilinin sonuna yaklaşılması ile birlikte Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Sorusu araştırma konusu oluyor ve özellikle veliler tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2023-2024 lise kayıt tarihleri!

Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Sorusu, lise kayıtlarına dair en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim ve öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2023-2024 lise kayıt tarihleri!

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023-2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da lise kayıtlarının, yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim ve öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. İşte 2023-2024 lise kayıt tarihleri;

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