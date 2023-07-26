Üye Girişi
Haberler

Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2023-2024 lise kayıt tarihleri!

Gündem Haberleri

Yaz tatilinin sonuna yaklaşılması ile birlikte Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Sorusu araştırma konusu oluyor ve özellikle veliler tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2023-2024 lise kayıt tarihleri!

Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Sorusu, lise kayıtlarına dair en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim ve öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023-2024? Lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2023-2024 lise kayıt tarihleri!

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023-2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da lise kayıtlarının, yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim ve öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. İşte 2023-2024 lise kayıt tarihleri;

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanı Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title