Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek" dedi. Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 LGS nakiller ne zaman açıklanacak, ne zaman başlıyor? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 LGS nakiller ne zaman açıklanacak, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise kayıtları henüz başlamadı. Konuya ilişkin MEB tarafından açıklama gelmedi. Lise kayıtlarının başlayacağı tarih henüz belli değil.

2022 LGS NAKİLLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25- 29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1- 05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

LGS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ