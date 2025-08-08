2025 LGS kapsamındaki merkezî yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için önemli bir süreç resmen başladı. Yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini öğrenmenin heyecanını yaşarken, yerleşemeyen adaylar için de ek yerleştirme ve nakil süreci gündeme geldi. Bu dönemde hem kayıt işlemleri hem de boş kontenjanlara yönelik yapılacak tercih hazırlıkları öğrenciler açısından kritik bir öneme sahip. Aynı zamanda yeni okul hayatına hazırlık süreci de başlamış oldu. Lise kayıtları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2025 lise kayıt tarihleri belli oldu mu?

2025 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde lise kayıt süreci, okulların açılacağı 8 Eylül tarihinden önce tamamlanacak şekilde planlanıyor. Kayıtlardan önce ise öğrencileri tercih ve nakil süreci bekliyor. 14 Ağustos'ta sona erecek bu sürecin ardından, yerleştirme işlemleri tamamlanan öğrenciler için kayıtların başlaması öngörülüyor. Böylece öğrenciler, yeni eğitim yılına hazırlıklarını eksiksiz şekilde sürdürebilecek.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıtlar sistem üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır, ancak velilerin belirli belgeleri okula elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli belgeler şu şekildedir;

LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi.

Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı.

Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi.

Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

2025 LİSE TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 LGS sürecinde heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri, 4 Ağustos 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu tarihten itibaren, ilk yerleştirme sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci başladı. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile bu başvuruların sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu dönemde öğrenciler, boş kalan kontenjanlara göre yeniden tercih yapma fırsatı yakalayacak. Nakil süreci, öğrencilere hem istedikleri okul türüne hem de kendilerine daha uygun bir okula yerleşme şansı tanıyacak. Tüm işlemler e-Okul sistemi üzerinden yapılacak ve belirlenen takvime uyulması büyük önem taşıyor.