Lise giriş sınavı ne zaman 2022? LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? e-Okul LGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? - Haberler

İki oturumdan gerçekleşecek olan sınavla ilgili detaylar merak ediliyor. "2022 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Lise giriş sınavı ne zaman 2022? LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? e-Okul LGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkezi Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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