Diploma, belli bir eğitim ve öğretim kurumunda tamamlanan eğitimi belgeleyen resmi bir belgedir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra alınan diplomalar, daha yüksek öğrenim düzeyine geçildiğinde ilgili kuruma teslim edilir. Peki, Lise diploması olmadan üniversite kaydı olur mu? Üniversite kaydında istenen belgeler nelerdir? Lise diplomamı kaybettim ne yapmalıyım? İşte detaylar…

Üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenciler Lise diploması olmadan üniversite kaydı olur mu? Sorularını soruyor. Çeşitli sebeplerle lise diplomasını kaybetmiş kişilerin sorduğu Üniversite kaydında istenen belgeler nelerdir? Lise diplomamı kaybettim ne yapmalıyım? Sorularına cevap aranıyor. Detaylar haberimizdedir…

LİSE DİPLOMASI OLMADAN ÜNİVERSİTE KAYDI OLUR MU?

İlkokul ve ortaokul diplomanızı kaybettiğiniz durumda diplomanızı kaybettiğinizi belirten bir dilekçe ve nüfus cüzdanınızın fotokopisiyle birlikte mezun olduğunuz kuruma başvurmanız gerekiyor. Mezun olduğunuz kurum kapanmış, adı değişmiş veya bunlara benzer sorunlar mevcut ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de başvurabilirsiniz ancak belge trafiği ve bu kurumlarda iş yükünün daha fazla olduğu göz önünde bulundurulursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kayıp diploma işlerinizi halletmeniz daha uzun zaman alacaktır.

LİSE DİPLOMAMI KAYBETTİM NE YAPMALIYIM?

Lise diploması hala üniversite kayıtlarında şarttır.. Üniversitenin sizden kayıt için istediği belgeleri ya elden ya da online olarak iletebilirsiniz (seçeceğiniz kayıt türüne göre).

Elinizde lise diplomanız yoksa E-devlet'ten karekodlu "Mezuniyet Belgesi" alabilirsiniz. Bu belge diploma yerine geçer, tüm okullar da kabul eder. Lise diplomasını kaybedenler de mezun oldukları liselerden yeni diploma düzenlenmesini talep edemedikleri için bu yola başvuruyor.

E-DEVLET LİSE DİPLOMASI, MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA

ÜNİVERSİTE KAYDINDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Adayların, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ŞAHSEN veya şahsen ulaşamadıkları durumda yetkili kılınan kişinin NOTER ONAYLI VEK LETNAME ile birlikte kayıt yaptırması gerekmektedir.