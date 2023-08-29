Lise diploması olmadan üniversite kaydı olur mu? Üniversite kaydında istenen belgeler nelerdir? Lise diplomamı kaybettim ne yapmalıyım?
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Diploma, belli bir eğitim ve öğretim kurumunda tamamlanan eğitimi belgeleyen resmi bir belgedir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra alınan diplomalar, daha yüksek öğrenim düzeyine geçildiğinde ilgili kuruma teslim edilir. Peki, Lise diploması olmadan üniversite kaydı olur mu? Üniversite kaydında istenen belgeler nelerdir? Lise diplomamı kaybettim ne yapmalıyım? İşte detaylar…
Üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenciler Lise diploması olmadan üniversite kaydı olur mu? Sorularını soruyor. Çeşitli sebeplerle lise diplomasını kaybetmiş kişilerin sorduğu Üniversite kaydında istenen belgeler nelerdir? Lise diplomamı kaybettim ne yapmalıyım? Sorularına cevap aranıyor. Detaylar haberimizdedir…
İlkokul ve ortaokul diplomanızı kaybettiğiniz durumda diplomanızı kaybettiğinizi belirten bir dilekçe ve nüfus cüzdanınızın fotokopisiyle birlikte mezun olduğunuz kuruma başvurmanız gerekiyor. Mezun olduğunuz kurum kapanmış, adı değişmiş veya bunlara benzer sorunlar mevcut ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de başvurabilirsiniz ancak belge trafiği ve bu kurumlarda iş yükünün daha fazla olduğu göz önünde bulundurulursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kayıp diploma işlerinizi halletmeniz daha uzun zaman alacaktır.
Lise diploması hala üniversite kayıtlarında şarttır.. Üniversitenin sizden kayıt için istediği belgeleri ya elden ya da online olarak iletebilirsiniz (seçeceğiniz kayıt türüne göre).
Elinizde lise diplomanız yoksa E-devlet'ten karekodlu "Mezuniyet Belgesi" alabilirsiniz. Bu belge diploma yerine geçer, tüm okullar da kabul eder. Lise diplomasını kaybedenler de mezun oldukları liselerden yeni diploma düzenlenmesini talep edemedikleri için bu yola başvuruyor.
E-DEVLET LİSE DİPLOMASI, MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA
Adayların, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ŞAHSEN veya şahsen ulaşamadıkları durumda yetkili kılınan kişinin NOTER ONAYLI VEK LETNAME ile birlikte kayıt yaptırması gerekmektedir.
- 2023 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'ne yerleştiğini gösterir belge) ÖSYM'nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
- 2023 YKS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) Tüm puanları gösteren, puan kartı belgesi) ÖSYM'nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
- Lise diplomasının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi veya e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi (Lise diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir. Daha önce üniversiteye kayıtlı olduğu için lise diploması elinde olmayan öğrenciler, kayıtlı olduğu kurumdan kaydını sildirmeli ve lise diplomasını teslim almalıdır. Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler, liselerinden mezun olamadıklarını bildiren belge almalıdır. Kayıt sırasında lise diplomasının aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)
- Nüfus cüzdanının/Kimlik kartının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi (Aslı görevlilere ibraz edilecektir.)
- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten online alınmaktadır.)
- Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad soyad yazılmalıdır.) (Renkli fotokopi geçerli değildir.)