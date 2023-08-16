Lise devamsızlık sildirme kaldırılıyor mu ve lise devamsızlık hakkı kaç gün merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, devamsızlık hakkında güncel bilgi verdi. Lise devamsızlık hakkı kaç gün? Lise devamsızlık sildirme kaldırıldı mı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Lise devamsızlık hakkı kaç gün? Lise devamsızlık sildirme kaldırıldı mı?

Yeni eğitim öğretim yılında yeni kararlar alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise devamsızlık konusu hakkında bilgi verdi. Lise devamsızlık hakkı kaç gün? Lise devamsızlık sildirme kaldırıldı mı? sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Lise devamsızlık hakkı kaç gün? Lise devamsızlık sildirme kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi! Detaylar haberimizdedir…

LİSE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Lise devamsızlık hakkı, özürsüz 10 gün ve özürlü devamsızlık hakkı 20 gündür. Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılında özellikle liselerde sınıf tekrarı olacağını söyledi. Tekin, "Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz." dedi.

LİSE DEVAMSIZLIK SİLDİRME KALDIRILDI MI?

Yeni eğitim öğretim yılında yeni kararlar alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde devamsızlığa taviz vermeyeceklerini söyledi. Tekin, "Liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlar gündemimizde. Bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz." dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…" ifadelerini kullandı.

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