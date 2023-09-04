Yaz tatilinin sonlarına yaklaşılması ile birlikte 9. sınıf öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından 9 Lise 1'ler ne zaman okula başlayacak? Sorusu merak edildi. Peki Lise 1'ler ne zaman okula başlayacak?

Lise 1'ler ne zaman okula başlayacak 2023? Sorusu, okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Haziran ayında kapanan okulların ardından yaz tatili başladı. 19 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatilinin keyfini çıkarırken gözler okulların açılma tarihine çevrildi. Peki, Lise 1'ler ne zaman okula başlayacak?

LİSE 1'LER NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı - MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde; Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak.

OKULLAR ERTELENDİ Mİ LİSE?

MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Liselerde 11 Eylül tarihinde açılacak olan okullar arasında yer alıyor. Liselerin açılış tarihi için herhangi bir ertelenme durumu bulunmamaktadır. YÖK'ten henüz resmi bir açıklama gelmezken birçok üniversitenin açılış tarihini ekim ayına ertelediği görüldü.