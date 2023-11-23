Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İAV işbirliğinde düzenlenen Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması'nın başvuruları 31 Ocak'a kadar devam ediyor. Yarışmaya lisansüstü veya doktora diplomasını 2021-2024 arasında alan ve alacak olanlar katılabilecek. Kazananlara nakit ödüllerin yanı sıra tezler basılı hale getirilerek yayınlanacak.

"Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması"na başvurular 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinden (GYODER) yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul alanında daha fazla akademik çalışma hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla GYODER ve İAV işbirliğinde düzenlenen "Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması"nın ikincisinin başvuruları sürüyor.

Gayrimenkule yönelik özgün ve bağımsız araştırmaya dayalı bilimsel verilerin, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdelenerek yorumlanması, analiz edilmesi ve ortaya konulan özgün çalışmaların pratik hayata örnek olacak şekilde sektörün ilgisine sunulmasını hedefleyen yarışmaya, lisansüstü veya doktora diplomasını 1 Ocak 2021-31 Ocak 2024 arasında alan ve alacak olanlar katılabilecek.

Adayların, üniversitelerin 4 yıllık lisans programından mezun olmaları ve aynı zamanda gayrimenkulde finansman, risk yönetimi, satış ve pazarlama, hukuk, proje geliştirme, mimarlık ve şehir bölge planlama, gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım fonu, kentsel dönüşüm, doğal afetler ve benzeri konularda yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları bekleniyor.

Hazırlanan tezlerin, 31 Ocak tarihine kadar İAV'ye posta veya kargo yoluyla ulaşması veya elden teslim edilmesi gerekiyor. Kazananların Mart 2024'te açıklanacağı yarışmada lisansüstü tezlerde dereceye giren eserlerin her birine 20 bin lira, doktora tezlerinde ise 30 bin lira nakit ödül verilecek. Tez değerlendirme jürisi, uygun gördüğü durumda "Jüri Özel Ödülü" verebilecek. Ödüllü tezler, ayrıca basılı hale getirilerek iş dünyasına, ilgili üniversitelere ve kütüphanelere ulaştırılacak.

"Yeni perspektiflere ev sahipliği yapacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, genç araştırmacılara kapılarının açık olduğunu belirterek, gayrimenkul sektörünün Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne önemli katkılar sağladığını bildirdi.

Bu alanda yapılan akademik çalışmaların artmasının ve derinleşmesinin sektörün sürdürülebilir büyümesi açısından çok önemli olduğunu kaydeden Çekici, "Bu doğrultuda, lisansüstü düzeyde gerçekleştirilen özgün tez çalışmalarını özendirmek ve desteklemek amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Sektördeki bilimsel gelişmeyi destekleyerek genç araştırmacıları cesaretlendireceğine inandığımız yarışmamızın, gayrimenkul sektörüne yeni perspektifler sunacak niteliğe sahip akademik çalışmalara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.