Bir üniversitede örgün eğitimine devam eden öğrenciler eğitimine devam ettiği veya başka bir üniversitede açılan uzaktan eğitim ön lisans veya lisans programlarına kayıt yaptırabilir mi? Sorusuna cevap aranıyor. Peki, Lisans okurken önlisans okunur mu? Üniversite okurken önlisans okunur mu? Üniversite okurken başka üniversite okunur mu? İşte detaylar…

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler Lisans okurken önlisans okunur mu? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Lisans okurken önlisans okunur mu? Üniversite okurken önlisans okunur mu? Üniversite okurken başka üniversite okunur mu? İşte detaylar…

LİSANS OKURKEN ÖNLİSANS OKUNUR MU?

ÖSYS kılavuzunda yer alan programlarda aynı seviyede iki örgün programa kayıt yaptırılamaz. Örneğin, örgün eğitimde bir üniversitede Makine Mühendisliği Bölümü okurken öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunda veya aynı üniversitede örgün lisans programına kayıt yaptıramaz. Aday hangi programda eğitimine devam etmek istiyorsa diğerinden kaydını sildirmek zorundadır.

ÖSYS kılavuzunda yer alan programlarda farklı seviyede iki örgün programa kayıt yaptırılabilir. Örneğin, örgün eğitimde bir üniversitede lisans düzeyinde İnşaat Bölümü eğitime devam ederken başka bir üniversitede veya aynı yerde örgün bir ön lisans programına kayıt yaptırılabilir.

ÜNİVERSİTE OKURKEN ÖNLİSANS OKUNUR MU?

ÖSYS kılavuzunda yer alan programlarda örgün bir programa kayıtlı iken, herhangi bir üniversitesinin açıköğretim ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırılabilir. Bir üniversitede örgün eğitimine devam eden öğrenciler eğitimine devam ettiği veya başka bir üniversitede açılan uzaktan eğitim ön lisans veya lisans programlarına kayıt yaptırabilir.