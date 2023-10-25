Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Lipton markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Lipton İsrail malı mı? Lipton hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Lipton İsrail malı mı? Lipton hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Lipton İsrail malı mı? Lipton hangi ülkenin, kimin markası?

LİPTON HANGİ ÜLKENİN MALI?

Kurucu : Thomas Lipton

Sahibi : Unilever

Genel merkezi : Glasgow, İskoçya, Büyük Britanya

Kuruluş : 1890

Lipton, Unilever'e ait bir çay firması. Thomas Lipton tarafından 1890 yılında Glasgow, İskoçya'da kuruldu. Günümüzde 110'un üzerinde ülkede mevcuttur. Lipton özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya ve Avustralya bölgelerinde popülerdir. 1991 yılında PepsiCo ile yapılan ile Pepsi-Lipton International (Pepsi Lipton Ortaklığı) ortak girişimi sayesinde Lipton Ice Tea buzlu çayları, Pure Leaf çayları ve Brisk markası, başka girişimlerden ise No Fear spor giyimleri, Ethos Water suları, Frappuccino kahvelerini üretiyor, ayrıca Ocean Spray kooperatifi yönetiyor.

ŞİRKET TARİHİ

Lipton çayı

Lipton, 1893 yılında Thomas Lipton tarafından şirketin temeli atıldı. 2003'te Pepsi ile anlaşınca Pepsi-Lipton International (LIP) kurulmuştur.