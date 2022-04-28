Liposuction ve Estetik Yöntemleri - Dr. Taner Bahar

Bu sistemin içinde yer alan Ankara meme büyütme ve bununla aynı şekilde revaçta olan Ankara karın germe de oldukça fazla talep görmektedir.

Liposuction Nedir?

Lipo olarak da bilinen ve plastik cerrahide kullanılan bir tür yağ aldırma işlemidir.Kilo üzerinde destekleyici bir etkisi yoktur sadece vücuttaki bir türlü atılamayan kalıplaşmış yağ kütleleri için etkilidir.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Liposuction için geçerli olan 3 yöntem mevcuttur. Bunlar:

• Islak teknik liposuction

• Ultrasonik liposuction

• Lazer liposuction olarak geçmektedir. Bu noktada; Ankara liposuction sizlere vücut yapınız ve İhtiyacınıza yönelik yöntemler uygulamaktadır.

Liposuction Hangi Durumlarda Yapılır?

Liposuction spor ve diyet sayesinde vücuttan atılamayan kalıplaşmış ve kendine ciddi yer etmiş yağ tabakalarından kurtulmak için yapılmaktadır. Bölgesel spor ve diyetle erimeyen yağları olan herkes yaptırabilir. Dünyada ve ülkemizde en çok yapılan estetik uygulamaları arasında gelen yağ alma işlemi olarak tanımlanan bu operasyon artık radyofrekans sayesinde yapılmaktadır. Uygulamalarda son iki yıla kadar kullanılan cihazlar vaser ultrason ve lazer cihazları idi. şimdi bunlara Radyofrekans BodyTite cihazı eklendi.

Bodytite nedir?

BodyTite Radyofrekans kullanılmasında esas amaç radyofrekans dalgalarının etkisi ile yağ eritilmesi (lipoliz) yapılarak, aynı zamanda da cildin sıkılaşmasında yardımcı olmaktır.

Yağ aldırma ameliyatlarında kullanılan cihazlarda istenen etki yağı eritmesinden çok özellikle aşırı yağlanmadan ya da bölgesel genetik yağlanmadan kaynaklanan ciltteki fazlalığı ısı etkisiyle adeta ütüleyerek sıkılaştırma sağlamasıdır. Çünkü altında yağ dokusunun desteği bulunan bollaşmış derideki kollajen lifleri gergin yapısını korumaya çalışır.

Sadece yağ alma yaparak deriyi kendi haline sıkılaşmaya bırakırsak bilimsel verilere göre % 10-12 civarı bir sıkılaşma elde ederiz. Özellikle altındaki yağ dokuyu sadece liposakşınla alınma sonucu kaybeden derideki kollajen lifleri gevşek halde kalır ve oluşan sarkmanın giderilmesi büyük oranda ancak uzun izler gerektiren germe ameliyatı ile mümkün olabilir. Bu yüzden işlem yapılırken derideki fazlalığı da düşünerek ısı etkisiyle maksimum ütülemeyi yapmak gerekir. Bu açıdan bakıldığında bir çok bilimsel çalışma sonucunda kullanılan cihazlardan lazerin % 20-25 oranda sıkılaşma sağlayabildiği gösterilmiştir.

Radyofrekans BodyTite işlemlerinde ciltteki sıkılaştırma oranının % 40-45 lere ulaşabildiği gösterilmiştir. İnsan vücudunda genel olarak yara iyileşmesi süreci bir yıldır. Bunun pratikteki anlamı bir yıl boyunca ciltteki sıkılaşma sürecinin işlem yapıldıktan sonra da devam edeceği dolayısıyla işlem sonrası yapılan diyet ve sporun da bu sürece çok olumlu katkısı olacağı gözlemlenmiştir.

Meme Büyütme Nedir?

Meme büyütme operasyonu aşırı kilo verimlerinde ve hamilelik ve emzirme sonrasında sarkan göğüsler için tercih edilen bir yöntem olabileceği gibi aynı zamanda da göğüs yapısının tam gelişmemesi durumunda da kadınların tercih edebileceği bir cerrahi işlemdir.

Meme Büyütme Operasyonu Nasıl Yapılır?

Meme büyütme operasyonunda memenin tam alt kısmında kesikler atılır ve implant meme dokusuna yerleştirilir. Tekrar atılan kesik estetik bir şekilde kapatılarak operasyon sonlandırılır. Bu kapsamda; Ankara meme büyütme operasyonu yaptırmak isteyenlere bu hizmeti sunmaktadır.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme yöntemleri içerisinde implant egzersiz ve yağ enjeksiyonu sayılmaktadır. Ancak Egzersiz ile yapılan büyütme kilo değişimi kaynaklı problemleriniz ortadan kaldırıyor olsa da genelde büyütme ile ilgili bir etkisi tam olarak saptanmamıştır. Kalıcı ve ciddi değişimler için operasyon gerekmektedir.

Meme Büyütme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Operasyon sonunda mutlaka dikkat edilmesi gerek bir şey vardır ki o da mutlaka sırt üstü yatmak ve ağır işlerden uzak durarak doktor kontrollerine vaktinde gitmektir.

Meme Büyütme Estetiği Neden Yapılır?

Meme büyütme operasyonları kişinin tercihine kalan bir durumdur. Ancak göğüs duvarı gelişmemiş kişiler de bunu mecburi görebilirler. Aşırı kilo alıp vermelerde ve hamilelik sonrası meme sarkmalarında tercih edilir.

Meme Büyütme Estetiği Kimler için Uygundur?

Meme büyütme estetiği göğüslerinin küçük olduğunu düşünen kişilerin tercihi doğrultusunda yaptırabileceği bir operasyondur. Ayrıca, Ankara meme büyütme ile istenilen boyutta göğüslere sahip olunabilir.

Meme Büyütme Ameliyatı İyileşme Süreci

Meme büyütme ameliyatının iyileşme Süreci 2 ya da 3 hafta olarak kabul görmektedir. Bu süre kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Karın Germe Yöntemleri Nelerdir?

Karın Germe Yöntemleri için kullanılan 3 yöntem vardır. Bunlar lazer Liposuction, radyo frekans ile karın sıkıştırma, ultrason ile cilt sıkılaştırma. Ayrıca, Ankara karın germe yöntemlerinden hastaya uygun olan yöntem tercih edilmektedir.

Karın Germe Ameliyatı Kimler Olabilir?

Karın Germe Ameliyatı bölgesinde diyet ve egzersize bağlı olarak dirençli olan yağ birikiminin vücuttan atılan olması durumunda Karın bölgesinde oluşan çatlak sarkma oluşumunda karın kasları zayıflamış yetişkin erkek ve kadınlarda tercih edilen bir operasyondur.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi

Bunun bir operasyon olduğu unutulmamalıdır ve operasyon öncesinde kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor ise doktorun yönlendirmesi ile bu ilaçları ara verilmelidir. Kullanılan diğer ilaçlar da varsa bunlar da doktora bildirilmelidir.

Bu tür operasyonları güvenilir kurumlar da yapılması için iyi bir araştırma yapılmalıdır. Alkol ve sigara gibi yan etkisi çok olan ürünler kullanılmamalı kullanılıyorsa da belli bir süre ara verilmelidir. Bunun yanında; Ankara karın germe fiyatları değişiklik taşır.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat kasık bölgesinde karnın alt kısmında yapılan eline bir kesik kullanılarak başlanır. Bu sayede alt tabakadan sıyrılan karın derisi ve altındaki yağ dokusu inceltilerek fazla doku o bölgeden çıkartılır.

Gevşemiş olan karın duvarı kasları ile birbirine dikilerek karnın gevşekliği giderilir. Ameliyat bu şekilde gerçekleşmiş olur. Ayrıca, Ankara karın germe fiyatları hastanelerin ve sağlık kurullarının fiyat politikalarına göre değişiklik göstermektedir.

Karın Germe Ameliyatları Ne Kadar Sürer?

Ameliyatın süresi kişiden kişiye değişiklik gösterebilir çünkü herkesin vücut yapısı farklıdır. Genel olarak 3 ya da 3 buçuk saat sürmekle birlikte karın bölgesinin genişliğine göre ameliyat 4 saatte kadar sürebilir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Genel kapsamda Ankara liposuction fiyatları yapılacak işlem ve hastaneye bağlı olarak şekillenmektedir.

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