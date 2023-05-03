Amerikan finans dergisi Forbes, son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıkladı. Peki Lionel Messi ne kadar kazanıyor? Messi yıllık ne kadar kazanıyor, yıllık kazancı ne kadar?

En çok kazanan sporcular belli oldu! Cristiano Ronaldo geliriyle ağızları açık bıraktı

Messi ne kadar kazanıyor? Amerikan finans dergisi Forbes, son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıkladı. Peki Lionel Messi ne kadar kazanıyor? Messi yıllık ne kadar kazanıyor, yıllık kazancı ne kadar? Detaylar...

MESSİ NE KADAR KAZANIYOR?

Amerikan finans dergisi Forbes, son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıkladı. Listenin ilk 3 sırasına futbolcular damga vururken, zirvede 136 milyon dolar ile Cristiano Ronaldo yer aldı. 130 milyon dolar ile Messi 2, 120 milyon dolar ile Mbappe ise 3. sırada kendine yer buldu.

136 MİLYON DOLAR İLE ZİRVEDE

Son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıklayan Amerikan finans dergisi Forbes'in listesinde zirvede 136 milyon dolarlık geliri ile Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli yıldız sezon başında yüklü bir sözleşme karşılığında Al Nassr'a imza atmıştı.

LİSTEDE MESSI VE MBAPPE PEŞ PEŞE GELİYOR

Listenin 2 ve 3. sırasında ise Paris Saint-Germain'in yıldızları yer aldı. 130 milyon dolar ile Messi 2, 120 milyon dolar ile Mbappe ise 3. sırada kendine yer buldu.

Son 1 yılda en çok kazanan sporcular şöyle: