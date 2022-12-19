Lionel Messi futbolu ne zaman bırakacak? Messi'den emeklilik açıklaması!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de Lionel Messi'nin veda etmesi bekleniyordu. 35 yaşındaki yıldız konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Messi futbolu bıraktı mı, bırakıyor mu? Messi futbolu ne zaman bırakacak? İşte, Messi'den konu ile ilgili açıklama!

En büyük hayalini gerçekleştiren Messi veda mı ediyor? Zaferden sonra resmen açıkladı

Messi futbolu ne zaman bırakacak? Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de Lionel Messi'nin veda etmesi bekleniyordu. 35 yaşındaki yıldız konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Messi futbolu bıraktı mı, bırakıyor mu? Messi futbolu ne zaman bırakacak? İşte, Messi'den konu ile ilgili açıklama haberimizde...

MESSİ FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazanan Messi, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Milli Takım'ı bırakması beklenen Messi, "Kariyerimin sonlarında harika bir zafer oldu. Emekli olmayacağım. Şampiyon futbolcu olarak biraz daha oynamak harika olacak" diyerek hayranlarını sevince boğdu.

"ÇOK ACI ÇEKTİK"

Kariyerinin son yıllarına geldiğini vurgulayan Messi, "Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım. Artık daha fazlasını isteyemem. Kariyerimin son yıllarını böyle kapatmak... Muhteşem bir şey" dedi.

Lionel Messi - Dünya Kupası Final Maçı

"EMEKLİ OLMUYORUM"

Şampiyon futbolcu olarak devam etmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki yıldız, "Milli Takım'dan emekli olmayacağım. Şampiyon olarak oynamaya devam etmek istiyorum. Şampiyon olarak oynamak harika olacak" diye konuştu.

"HAYATIM BOYUNCA HAYALİNİ KURDUM"

Yıldız futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: Hayatım boyunca Dünya Kupası'nı kazanmanın hayalini kurdum. Tanrının bunu bana vereceğini biliyordum. Bunu en derinden hissediyordum. Şimdi Arjantin'e gidip çılgınlar gibi kutlama yapmak istiyorum.