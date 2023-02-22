Bugün bazı kanallarda filmler ekranlara gelecek. Bu filmlerden birisi de Lion oldu. Peki, Lion konusu nedir, oyuncuları kimler? Lion nerede çekildi, hangi ülke yapımı bir film? Lion ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Lion, Garth Davis tarafından yönetilen ve senaryosu Saroo Brierley ile Larry Buttrose'un kurgusal olmayan kitabından Luke Davies tarafından uyarlanan 2016 yapımı dram filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve Deepti Naval oynamaktadır. Lion konusu nedir, oyuncuları kimler? Lion nerede çekildi, hangi ülke yapımı bir film? Lion ne zaman çıktı?

LİON KONUSU NEDİR?

Saroo adında beş yaşındaki bir Hint çocuğu, Kalküta sokaklarında evinin binlerce kilometre ötesinde kaybolur. Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilmeden önce pek çok sorunla uğraşır; 25 yıl sonra, kaybettiği ailesini bulmak için yola çıkar.

LİON NEREDE ÇEKİLDİ?

24 Nisan 2013'te Garth Davis'in Saroo Brierley'in hayatını anlatan bir film yapacağı açıklandı. Film, Brierley'nin A Long Way Home adlı anı kitabından uyarlandı. Ekim 2014'te başroller için Dev Patel ve Nicole Kidman'ın kadroya katıldığı duyuruldu. Ocak 2015'te Nawazuddin Siddiqui, Priyanka Bose, Tannishtha Chatterjee ve Deepti Naval oyuncu kadrosuna katıldı. Nisan 2015'te Rooney Mara, David Wenham ve Divian Ladwa oyuncu kadrosuna katıldı. Pallavi Sharda, Saroo'nun arkadaşını oynamak için filmin oyuncu kadrosuna katıldı. Hauschka ve Dustin O'Halloran filmin müziğini besteledi.

Temel çekimler Ocak 2015'te Kalküta, Hindistan'da başladı. Nisan ayının ortalarında, çekimler Avustralya'da Melbourne ve Hobart şehirlerinde gerçekleşti. Kidman'ın sahneleri Avustralya'da çekildi.

LİON NE ZAMAN ÇIKTI?

Film dünya galasını 10 Eylül 2016'da Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaptı, 25 Kasım 2016'da ABD'de gösterime girdi, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve dünya çapında 140 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Patel), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kidman) ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil 6 adaylık elde etti.

LİON OYUNCU KADROSU

Dev Patel, Saroo Brierley

Sunny Pawar, Genç Saroo

Rooney Mara, Lucy

David Wenham, John Brierley

Nicole Kidman, Sue Brierley

Abhishek Bharate, Guddu Khan

Divian Ladwa, Mantosh Brierley

Priyanka Bose, Kamla Munshi

Deepti Naval, Saroj Sood

Tannishtha Chatterjee, Noor