Lion filminin konusu ne? Lion oyuncu kadrosu! Lion hangi yıl, nerede çekildi?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Lion filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Lion filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Lion filminin konusu ne? Lion oyuncuları kimler? Lion hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...
Lion filmi, 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Patel), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kidman) ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil 6 adaylık elde etmiştir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Lion filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Lion filminin konusu ne? Lion oyuncuları kimler? Lion hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...
Saroo adında beş yaşındaki bir Hint çocuğu, Kalküta sokaklarında evinin binlerce kilometre ötesinde kaybolur. Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilmeden önce pek çok sorunla uğraşır; 25 yıl sonra, kaybettiği ailesini bulmak için yola çıkar.
Sunny Pawar, Genç Saroo
Rooney Mara, Lucy
David Wenham, John Brierley
Nicole Kidman, Sue Brierley
Abhishek Bharate, Guddu Khan
Divian Ladwa, Mantosh Brierley
Priyanka Bose, Kamla Munshi
Deepti Naval, Saroj Sood
Tannishtha Chatterjee, Noor
Lion filminin temel çekimleri Ocak 2015'te Kalküta, Hindistan'da başladı. Nisan ayının ortalarında, çekimler Avustralya'da Melbourne ve Hobart şehirlerinde gerçekleşti. Kidman'ın sahneleri ise Avustralya'da çekildi.