Lion filminin konusu ne? Lion oyuncu kadrosu! Lion hangi yıl, nerede çekildi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Lion filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Lion filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Lion filminin konusu ne? Lion oyuncuları kimler? Lion hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Lion filmi, 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Patel), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kidman) ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil 6 adaylık elde etmiştir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Lion filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Lion filminin konusu ne? Lion oyuncuları kimler? Lion hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

LİON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Saroo adında beş yaşındaki bir Hint çocuğu, Kalküta sokaklarında evinin binlerce kilometre ötesinde kaybolur. Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilmeden önce pek çok sorunla uğraşır; 25 yıl sonra, kaybettiği ailesini bulmak için yola çıkar.

LİON OYUNCU KADROSU!

Sunny Pawar, Genç Saroo

Rooney Mara, Lucy

David Wenham, John Brierley

Nicole Kidman, Sue Brierley

Abhishek Bharate, Guddu Khan

Divian Ladwa, Mantosh Brierley

Priyanka Bose, Kamla Munshi

Deepti Naval, Saroj Sood

Tannishtha Chatterjee, Noor

LİON FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Lion filminin temel çekimleri Ocak 2015'te Kalküta, Hindistan'da başladı. Nisan ayının ortalarında, çekimler Avustralya'da Melbourne ve Hobart şehirlerinde gerçekleşti. Kidman'ın sahneleri ise Avustralya'da çekildi.