Dünyada zengin doğal taş oluşumları bulunuyor. Türkiye'de bu doğal maden ve taş oluşumuna sahiptir. Linyit nerede çıkarılır, kullanım alanları neresidir merak ediliyor. Linyit nerede çıkarılır? Linyit nerelerde kullanılır? Linyit maden midir? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Linyit nerede çıkarılır? Linyit nerelerde kullanılır? Linyit maden midir?

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Türkiye jeopolitik açıdan önemli bir yere sahiptir. Madenler konusunda oldukça zengin bir altyapıya sahip olmakla birlikte, birçok maden yatağı bulunuyor. Linyit nereden çıkarılır ve Linyit nerelerde kullanılır merak ediliyor. Linyit maden midir ve Linyit kullanım alanları neresi soruları araştırılıyor. Linyit nerede çıkarılır? Linyit nerelerde kullanılır? Linyit maden midir? Detaylar haberimizdedir…

LİNYİT NEREDE ÇIKARILIR?

Linyit yerkabuğunda bolca bulunduğu için başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir.

Linyit Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkartılmış ve hâlen çıkarılmaya devam etmektedir. Bu bölgelerden bazıları Kahramanmaraş ili Afşin ve Elbistan ilçesi, Ankara ili Nallıhan ilçesi (Çayırhan), Kütahya ili Seyitömer ve Tavşanlı ilçesi, Manisa ili Soma ve Muğla ili Yatağan ilçesinde, Adana ili Kozan ilçesinde, Bolu ili Mengen ilçesinde çıkartılır.

LİNYİT NERELERDE KULLANILIR?

Elektrik enerjisi

Termik santralleri

Isınma

Parafin

Sanayi

Katran

Yağ ve Akaryakıt

Asfalt

LİNYİT MADEN MİDİR?

Linyit, kahverengi kömür de denilen ve tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür sıralamasında en alt sırada yer alan bir kömür çeşididir.

Linyitin ısıl değeri (kalorifik değer) düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazladır.