Linkedln çöktü mü? 13 Ocak Linkedln'a ne oldu? Linkedln'de sorun mu var?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Linkedln'de yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Linkedln'de ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Linkedln çöktü mü? merak etti. Peki, Linkedln çöktü mü? 20 Ocak Linkedln'a ne oldu? Linkedln'de sorun mu var? İşte detaylar...

Linkedln çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Linkedln'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Linkedln'a girişte neden sorun yaşandığı merak konusu oldu. Linkedln'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Linkedln çöktü mü? merak etti. Peki, Linkedln çöktü mü? 20 Ocak Linkedln'a ne oldu? Linkedln erişim sorunu ne? Linkedln'de sorun mu var? Detaylar haberimizde...

LİNKEDLN ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Linkedln'de sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Linkedln'de sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

LİNKEDLN NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün Linkedln için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

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