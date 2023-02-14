Linkedin çöktü mü? Linkedln'de sorun mu var?
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Linkedin mı çöktü merak ediliyor. Bugün Linkedin kullanıcılarının birtakım teknik sorunlar yaşadı ve sosyal medyada durum gündem oldu. Peki, Linkedin çöktü mü? Linkedin'de sorun mu var? Linkedin'de sorun ne? soruları gündeme taşındı.
Linkedin çöktü mü? Bugün Linkedin kullanıcılarınınbazı sorunlar üzerine Linkedin çöktü mü? Linkedin sorun mu var? Linkedln'de sorun ne? soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...
LİNKEDIN ÇÖKTÜ MÜ?
Türkiye genelinde yaşanan Linkedln'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. .
Açıklama geldiği takdirde sayfamızdan yayınlanacaktır.
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