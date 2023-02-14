Linkedin çöktü mü? Linkedln'de sorun mu var?

Linkedin mı çöktü merak ediliyor. Bugün Linkedin kullanıcılarının birtakım teknik sorunlar yaşadı ve sosyal medyada durum gündem oldu. Peki, Linkedin çöktü mü? Linkedin'de sorun mu var? Linkedin'de sorun ne? soruları gündeme taşındı.