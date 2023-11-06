Her yaştan geniş bir kesime hitap eden Lino oyunu hakkında detaylar araştırılıyor. Lingo oyunu hakkında Lingo kuralları nedir, nasıl oynanır? Lingo nedir gibi konular araştırıldı. Peki, Lingo kuralları nedir, nasıl oynanır? Lingo nedir?

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LİNGO KURALLARI NEDİR, NASIL OYNANIR?

5 Tur modunda, beş harfli kelimeyi tahmin etmeniz gerekir. Asıl fark sınırlı zaman oyunudur ve sadece beş tur oynar (oyundaki gibi). Girilen kelimenin her bir harfi belirli bir renkte (iyi bilinen Lingo kelime oyununda olduğu gibi) ekranda vurgulanır. Gemideki renkler: Yeşil - kelime harfi içerir ve doğru konumdadır.