Lingo kim kazandı, kim 1. oldu 2025 YILBAŞI?

Her yaştan geniş bir kesime hitap eden Lingo oyunu hakkında detaylar araştırılıyor. Lingo oyunu hakkında detaylar merak edilirken YILBAŞI özel bölümü merak edildi. Peki, Lingo kim kazandı, kim 1. oldu2025 YILBAŞI?

LİNGO KURALLARI NEDİR, NASIL OYNANIR?

5 Tur modunda, beş harfli kelimeyi tahmin etmeniz gerekir. Asıl fark sınırlı zaman oyunudur ve sadece beş tur oynar (oyundaki gibi). Girilen kelimenin her bir harfi belirli bir renkte (iyi bilinen Lingo kelime oyununda olduğu gibi) ekranda vurgulanır. Gemideki renkler: Yeşil - kelime harfi içerir ve doğru konumdadır.

LİNGO YILBAŞI BÖLÜMÜNDE KİM KAZANDI?

Lingo yılbaşı bölümü henüz sona ermedi.