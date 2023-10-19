İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet ne dedi ve şarkıcı Linet aslen nereli olduğu merak ediliyor. Linet ne dedi ve Linet nereli, kimdir sorularına yanıt aranıyor. Gazze- İsrail savaşıyla ilgili sosyal medya paylaşımı ile gündeme geliyor. Peki, Linet ne dedi? Şarkıcı Linet nereli ve kimdir?

Linet ne dedi? Şarkıcı Linet nereli ve kimdir?

Şarkıcı Linet ne dedi ve Linet nereli olduğu gündeme geliyor. Ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir" sözlerini alıntılayan ve Gazze'deki hastane katliamına sessiz kaldığı için tepki çeken Linet, kendisini savundu. Linet ne dedi? Şarkıcı Linet nereli ve kimdir? Detaylar haberimizdedir…

LİNET NE DEDİ?

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet, sosyal medya hesabından "Hamas katildir" paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcının İsrail'in kanlı hastane saldırısından bahsetmemesi tepki çekince kendisini savundu. Yıllardır Türkiye'de olduğunu ve şu an akrabalarının savaşın ortasında kaldığını söyleyen şarkıcı, "Savaşın kazananı olmaz" ifadelerini kullandı.

ŞARKICI LİNET NERELİ?

Linet Menaşi, 5 Mart 1975 yılında Tel Aviv, İsrail'de doğdu. Türk-İsrailli şarkıcı olan Linet, İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan ve babası İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

LİNET KİMDİR?

İlk albümünü 10 yaşında İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.