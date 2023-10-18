Linet kimdir? Şarkıcı Linet aslen nereli ve kaç yaşında?

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LİNET KİMDİR?

Linet Menaşi, Türk-İsrailli şarkıcı.

İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.