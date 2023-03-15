Sarı-Lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki yıldız futbolcunun sakatlığı üzerine Fenerbahçe taraftarı Lincoln Henrique sakat mı? Lincoln Henrique ne zaman sahalara dönecek, kaç maç yok? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Lincoln Henrique'nin sakatlık durumu ve kaç maç oynamayacağı araştırılıyor. Arama motorlarında ise Lincoln Henrique sakat mı? Lincoln Henrique ne zaman sahalara dönecek, kaç maç yok? soruları aratıldı.

LİNCOLN HENRİQUE SAKAT MI, KAÇ MAÇ YOK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyata alınacağını açıkladı. Lincoln, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 70'inci dakikasında sakatlanarak yerini Osayi Samuel'e bırakmıştı. Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."