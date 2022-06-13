Lincoln Henrique kimdir? FB'nin yeni transferi Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı?
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaşmaya vardı. Peki, Lincoln Henrique kimdir? FB'nin yeni transferi Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar...
FB'nin yeni transferi Lincoln Henrique hakkında taraftarlar, Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı? araştırması yapıyor. Peki, Lincoln boyu kaç? Lincoln kilosu kaç? Lincoln eskiden hangi takımlarda oynadı? Lincoln'un toplam kaç golü ve asisti var? Ayrıntılar yazımızda...
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos (7 Kasım 1998) CD Santa Clara takımında ofansif orta saha olarak oynayan Brezilyalı futbolcu.
- Lincoln Henrique doğum tarihi : 7 Kasım 1998
- Lincoln Henrique kaç yaşında : 23 yşaında
- Lincoln Henrique nereli : Brezilya
- Lincoln Henrique mevkisi ne : Ofansif Orta Saha
- Lincoln Henrique forma numarası : 10
- Lincoln Henrique boyu kaç : 1,78 metre
- Lincoln Henrique kilosu kaç : 65 kg
- Lincoln Henrique burcu ne : Akrep
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Grêmio kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, América Mineiro, Santa Clara kulüplerinde oynadı.
Kulüp:
Gremio ile
Copa do Brasil : 2016
Uluslararası:
Brezilya U17
Güney Amerika 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası : 2015
Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.