Lincoln Henrique kimdir? FB'nin yeni transferi Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı?

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LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?

Lincoln Henrique Oliveira dos Santos (7 Kasım 1998) CD Santa Clara takımında ofansif orta saha olarak oynayan Brezilyalı futbolcu.

Lincoln Henrique doğum tarihi : 7 Kasım 1998

7 Kasım 1998 Lincoln Henrique kaç yaşında : 23 yşaında

23 yşaında Lincoln Henrique nereli : Brezilya

Brezilya Lincoln Henrique mevkisi ne : Ofansif Orta Saha

Ofansif Orta Saha Lincoln Henrique forma numarası : 10

10 Lincoln Henrique boyu kaç : 1,78 metre

1,78 metre Lincoln Henrique kilosu kaç : 65 kg

65 kg Lincoln Henrique burcu ne : Akrep

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Grêmio kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, América Mineiro, Santa Clara kulüplerinde oynadı.

BAŞARILARI

Kulüp:

Gremio ile

Copa do Brasil : 2016

Uluslararası:

Brezilya U17

Güney Amerika 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası : 2015

LİNCOLN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.

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