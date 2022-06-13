Lincoln Henrique kimdir? FB'nin yeni transferi Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lincoln Henrique kimdir? FB'nin yeni transferi Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Lincoln Henrique kimdir? FB'nin yeni transferi Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaşmaya vardı. Peki, Lincoln Henrique kimdir? FB'nin yeni transferi Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar...

FB'nin yeni transferi Lincoln Henrique hakkında taraftarlar, Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı? araştırması yapıyor. Peki, Lincoln boyu kaç? Lincoln kilosu kaç? Lincoln eskiden hangi takımlarda oynadı? Lincoln'un toplam kaç golü ve asisti var? Ayrıntılar yazımızda...

Lincoln Henrique Oliveira dos Santos (7 Kasım 1998) CD Santa Clara takımında ofansif orta saha olarak oynayan Brezilyalı futbolcu.

  • Lincoln Henrique doğum tarihi : 7 Kasım 1998
  • Lincoln Henrique kaç yaşında : 23 yşaında
  • Lincoln Henrique nereli : Brezilya
  • Lincoln Henrique mevkisi ne : Ofansif Orta Saha
  • Lincoln Henrique forma numarası : 10
  • Lincoln Henrique boyu kaç : 1,78 metre
  • Lincoln Henrique kilosu kaç : 65 kg
  • Lincoln Henrique burcu ne : Akrep

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Grêmio kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, América Mineiro, Santa Clara kulüplerinde oynadı.

Kulüp:

Gremio ile

Copa do Brasil : 2016

Uluslararası:

Brezilya U17

Güney Amerika 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası : 2015

Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.

Lincoln Henrique kimdir? FB'nin yeni transferi Lincoln kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası ne, hangi takımlarda oynadı?

Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Kimdir Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title