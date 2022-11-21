TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde oyuncular dokunulmazlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde limonlu cheesecake yapıldı. Peki, Limonlu cheesecake nasıl yapılır? MasterChef limonlu cheesecake tarifi ve yapılışı! Limonlu cheesecake malzemeleri! Detaylar haberimizde...

LİMONLU CHEESECAKE NEDİR?

Cheesecake, bir veya daha fazla katmandan oluşan bir tatlıdır. Ana ve en kalın katman, yumuşak, taze peynir (tipik olarak krem peynir veya ricotta), yumurta ve şeker karışımından oluşur. Alt tabaka varsa, genellikle ezilmiş kurabiyelerden (veya sindirim bisküvilerinden), graham krakerlerinden, hamur işlerinden, sünger kek veya bazen pandispanyadan yapılan bir kabuk veya tabandan oluşur. Pişirilebilir veya pişmemiş olabilir (genellikle buzdolabında).

LİMONLU CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Cheesecake genellikle şekerle tatlandırılır ve birçok farklı şekilde tatlandırılabilir. Peynir katmanına vanilya, baharat, limon, çikolata, balkabağı veya başka tatlar eklenerek tatlandırılabilir. Bitmiş turtaya meyve, çırpılmış krema, fındık, kurabiye, meyve sosu, çikolata şurubu veya diğer malzemelerle doldurularak ilave tatlar ve görsel çekicilik katılabilir.

İronik olarak, adının anlamı "peynirli kek" olan modern cheesecake, ismine rağmen, genellikle kek olarak sınıflandırılmaz. Bunu bir torte olarak sınıflandıran insanlar, tek başına bırakma kaynağı olan birçok yumurtanın varlığına anahtar bir faktör olarak işaret ediyorlar. Diğerleri için, genel yapı, ayrı bir kabuk, yumuşak dolgu ve un bulunmaması, bunun bir kremalı turta olduğuna dair zorlayıcı kanıtlardır. Diğer kaynaklar onu bir flan veya turta olarak tanımlar.