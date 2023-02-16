Günlük hayatta sıklıkla kullanılan limonun faydaları cilt sağlığından böbrek sağlığına kadar oldukça fazladır. Birçok kişi limonu kullanmaktan büyük mutluluk duyar. Peki, Limon suyunun faydaları nelerdir? Limonlu su zayıflatır mı? Limonlu Su Ne Zaman İçilmelidir?

Mutfaklarda besin, temizlik maddesi olarak ve meyve suyu olarak yaşamımızda yerini alır. Ekşi bir tada sahip olan limonun suyu asittiktir. Ilıman iklimlerde yetişir. Hindistan, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Kaliforniya, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir. Peki, Limon suyunun faydaları nelerdir? Limonlu su zayıflatır mı? İşte detaylar haberimizde...

LİMON SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan limonun faydaları cilt sağlığından böbrek sağlığına kadar oldukça fazladır.

Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı destekler. Soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye ek olarak kullanılabilir.

Limon suyu içerdiği sitrat nedeniyle böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Böbrek sağlığını destekler.

Demir emilimini artırarak aneminin önlenmesine yardımcı olur.

Kolajen sentezini desteklediği için cilt sağlığına faydalıdır.

Vücuttan toksinlerin ve ödemin atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sisteminin düzeltilmesine yardımcı olur.

Karaciğer fonksiyonlarının çalışması için destek verir.

Su tüketimini kolaylaştırır.

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde rol oynar.

LİMONLU SUYUNUN BESİN DEĞERİ NEDİR?

50 gram kadar bir limondan çıkan suyun kalori değeri 12 kcal kadardır. 0,2 gram lif içeren limon suyu 1,13 gram meyve şekeri içerir. Protein miktarı 0,18 gram olan limon suyu 58 mg potasyum içerir.

LİMONLU SU ZAYIFLATIR MI?

Her gün limonlu su tüketmek zayıflamayı destekleyebilir.

• Sağlıklı yaşam ve ideal kilonun korunmasında yemeklerin yanında ve gün içinde tüketilen içeceklere de dikkat edilmesi gerekir. Özellikle söz konusu içecekler olunca kalori ve basit şeker içeriği düşündüğünüzün çok üzerinde olabilir. Bir bardak(200 ml) kola ortalama 80 kcal ve 1 bardak (200 ml) meyve suyu ortalama 110 kcal kadardır. Bunların yanında suyunuza veya maden suyuna ekleyeceğiniz limon 8 kcal kadardır. Gazlı ve şekerli içecekler yerine limonlu su tüketmek ekstra kalori alımının önüne geçecektir. Limon suyunun kalorisi yok denecek kadar az iken gazlı ve şerbetli içeceklerin kalorisi oldukça yüksektir Besin değeri düşük, basit şeker oranı yüksek, sağlıksız sayılan bu içecekleri tüketmekten vazgeçemiyorsanız limondan yardım almayı deneyin. Suyunuza ya da maden suyuna ekleyeceğiniz limon gazlı ve şekerli içecekler için bir alternatif olabilir. Lezzeti artırmak için bir tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Ballı limonlu su öksürük ve boğaz ağrılarının iyileşmesine de yardımcı olur.

• Limon suyu metabolizmayı geçici olarak hızlandırarak kalori yakmaya yardımcı olur. Bu yöntem kilo vermenizi destekleyebilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye ek olarak tüketilebilir. Metabolizmayı kalıcı olarak hızlandırmanın tek yolu vücut kas kütlenizi artırmaktadır.

• Yapılan çalışmalara göre limonlu su tüketmek tok hissetmeye yardımcı olur. Yemeklerden önce tüketeceğiniz limonlu su tokluk hissi oluşmasına yardımcı olarak fazla tüketimin önüne geçebilir. Tokluk hissinizi artırmanın bir diğer yolu yiyecekleri iyi çiğnemekten geçer. Her lokmayı ortalama 20 defa çiğnemeye gayret ettiğinizde tüketim miktarınız azalacaktır. Tokluk sinyalleri beyne ilk 20 dakikadan sonra gider. Öğünlerinizi iyi çiğneyerek yavaş yavaş tüketmek daha az tüketerek doymanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca kompleks karbonhidratlar dediğimiz sebzelerden, sağlıklı yağlardan ve kaliteli proteinlerden oluşan dengeli ve menüler daha doyurucu olduğu gibi sağlıklı beslenme için de oldukça önemlidir.

• Limon suyu içmek su tüketimini artırabilir. Sağlıklı bireylerin günlük ortalama 2.5-3 litre su tüketmesi gerekir. Kg başına 35-40 ml su tüketmek gerekir.

Kişisel su tüketiminizi hesaplamak için mevcut kilonuzu 30-35 ile çarparak günlük tüketmeniz gereken su miktarını ml cinsinden hesaplayabilirsiniz. Sıcak havalarda, terleme durumu gibi özel durumlarda fazladan su tüketilmesi gerekir. Su tüketimi herkes için kolay olmayabilir. Su tüketmekte zorlanan bireyler sularını daha lezzetli ve ferahlatıcı hale getirmek için limondan faydalanabilir.

LİMONLU SU NE ZAMAN İÇİLMELİDİR?

Sabah aç karnına limonlu su içmek güne daha enerjik başlamanızı sağlar. Sabahları limonlu su içmek sindirim sistemini destekleyerek kabızlığın önlenmesinde rol oynar. Yemeklerden önce veya sabah saatlerinde içilen limonlu su ağız içindeki bakterileri parçalayarak diş sağlığına katkıda bulunur. Burada herhangi bir mide rahatsızlığının olmamasına dikkat etmek gerekir. Limon veya limon suyu aç karnına tüketildiğinde mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir.

Gece uyumadan önce içilen 1 bardak su kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır. Suyunuza limonu da eklediğinizde limonlu su boğaz ağrılarının hafifletilmesine iyi gelebilir. Solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye destek olarak kullanılabilir.

LİMONUN ZARARLARI

Mide hastalığı olanlara tüketilmesi tavsiye edilmez. Reflü ve ülser gibi rahatsızlıkları olanlara limon tüketmek tavsiye edilmez.

Yapısı asitli olduğu için fazla tüketilirse diş ve diş etine zarar verebilir.

Alerjen bir bünyeye sahipseniz tüketemeden önce dikkatli olmalısınız.

Böbrek ve safra kesesi problemi olanlar için tüketilmesi tavsiye edilmez.

Sıtma hastalığı tedavisi görenlerin tüketmemesi gerekir. Çünkü klorokin seviyesini düşürür.