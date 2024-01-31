Limon sosu, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ve şeker gibi malzemelerin karıştırılmasıyla yapılan bir sostur. Bu sos genellikle tatlı ve ekşi bir lezzet profiline sahiptir ve çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Salatalar, deniz ürünleri, tavuk veya tatlılar gibi birçok yemekte tercih edilen limon sosunun zararlı mı olduğu merak ediliyor. Limon sosu nedir, zararlı mı? Detaylar haberimizde...

LİMON SOSU NEDİR?

Limon sosu, yemeklere ekstra bir lezzet katmak için kullanılan bir sos çeşididir. İçerisine katılan şeker gibi maddelerden dolayı limon sosunun çok fazla tüketilmemesi dile getiriliyor. Limon sosu, limondaki C vitamininin özelliğini kaybetmesine neden olduğu için sağlıklı bir sos olmadığını söyleyebiliriz.

LİMON SOSU ZARARLI MI?

Limon sosunun aşırı tüketimi bazı durumlarda zararlı olabilir. Özellikle şeker içeriği yüksekse, şeker alımını artırabilir ve diyabet riskini artırabilir. Ayrıca, limon sosuna eklenen diğer içeriklere dikkat etmek de önemlidir, çünkü bazı ticari soslar yüksek miktarda şeker veya katkı maddeleri içerebilir. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Komisyonu Toplantısı'nda, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasaklayacaklarını açıklamış, "Limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin piyasaya arzını yasaklayacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.