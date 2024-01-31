Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan değişiklik ile limon sosları ve benzeri ürünlerin satışı yasaklandı. Limon sosu zararlı mı ve limon sosu neden yasaklandı sorularına yanıt aranıyor. Limon sosu neden yasaklandı? Resmi Gazete'de yayımlanan limon sosları satışı yasaklandı! Detaylar haberimizdedir…

LİMON SOSU NEDEN YASAKLANDI?

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 ARALIK'TAN SONRA SATIŞI YASAK

Buna göre, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak. Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler, 31 Aralık'tan sonra yurt içinde piyasaya sunulamayacak.