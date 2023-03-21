Üye Girişi
Haberi Paylaş

Limoges - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Limoges - Galatasaray NEF maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Gündem Haberleri

Limoges - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Limoges - Galatasaray NEF maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Limoges - Galatasaray NEF oldu. Peki, Limoges - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Limoges - Galatasaray NEF maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? Limoges - Galatasaray NEF maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...

Başkan neye uğradığını şaşırdı! Milano'nun yıldız oyuncusu Ali Koç'un üstüne düştüBaşkan neye uğradığını şaşırdı! Milano'nun yıldız oyuncusu Ali Koç'un üstüne düştü
Basket Brescia - Cedevita Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Basket Brescia - Cedevita Olimpija maçının yayını var mı, nerede oynanıyoBasket Brescia - Cedevita Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Basket Brescia - Cedevita Olimpija maçının yayını var mı, nerede oynanıyo

21 Mart 2023 bugün THY Euroleague ve FIBA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, Limoges - Galatasaray NEF basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Limoges - Galatasaray NEF maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Limoges - Galatasaray NEF FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı 21 Mart 2023 Salı yani bu akşam saat 22:30 'da başlayacak.

Limoges - Galatasaray NEF maçını Bilyoner TV ve Tivibu Spor 1 üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Limoges'da, Beaublanc Spor Sarayı Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

basketbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title