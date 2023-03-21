Limoges - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Limoges - Galatasaray NEF maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Limoges - Galatasaray NEF oldu. Peki, Limoges - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Limoges - Galatasaray NEF maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? Limoges - Galatasaray NEF maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...

Basket Brescia - Cedevita Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Basket Brescia - Cedevita Olimpija maçının yayını var mı, nerede oynanıyo

21 Mart 2023 bugün THY Euroleague ve FIBA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, Limoges - Galatasaray NEF basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Limoges - Galatasaray NEF maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

LİMOGES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Limoges - Galatasaray NEF FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı 21 Mart 2023 Salı yani bu akşam saat 22:30 'da başlayacak.

LİMOGES - GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA?

Limoges - Galatasaray NEF maçını Bilyoner TV ve Tivibu Spor 1 üzerinden izleyebilirsiniz.

LİMOGES - GALATASARAY NEF MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Limoges'da, Beaublanc Spor Sarayı Stadyumu'nda oynanacak.