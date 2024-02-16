Limak Doğu Anadolu Çimento kimin? Sorusu, Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz olması ile birlikte birçok kişinin gündemine girdi ve merak edildi. Limak Doğu Çimento halka arz 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu nedenle halka arz olacak şirkete dair araştırmalar devam ediyor. Peki, Limak Doğu Anadolu Çimento kimin? Limak Çimento kurucusu kim?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO KİMİN?

Limak Doğu Anadolu Çimento Limak Holding'e aittir. Limak Holding 1976 yılında inşaat amacıyla kurulmuş bir şirketler grubudur. Günümüzde inşaat sektörüne ek olarak turizm, çimento, enerji, altyapı, havacılık, elektrik ve mekanik taahhüt, teknoloji ve yiyecek-içecek sektörlerinde de hizmet vermektedir.

LİMAK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Limak halka arz katılım endeksine uygundur. Buna göre islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilebilir.

LİMAK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi.Limak halka arz 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplayacak.