Lilya İrem Salman kimdir? Lilya İrem Salman kaç yaşında, nereli? Lilya İrem Salman boy ve kilosu ne?
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Oyuncu Lilya İrem Salman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Lilya İrem Salman kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Lilya İrem Salman kimdir? Lilya İrem Salman kaç yaşında, nereli?
Lilya İrem Salman, Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kardeşlerim dizisiyle adından söz ettiren Lilya İrem Salman kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Lilya İrem Salman kimdir? Lilya İrem Salman kaç yaşında, nereli? Lilya İrem Salman biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
LİLYA İREM SALMAN KİMDİR?
Lilya İrem Salman 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Salman Kardeşlerim dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Salman, 1.65 cm boyunda 58 kilo ağırlığındadır. Rol aldığı Kardeşlerim dizisindeki Talya karakteriyle adından söz ettirmektedir.
LİLYA İREM SALMAN BOY VE KİLOSU NE?
Lilya İrem Salman, 1.65 cm boyunda 58 kilo ağırlığındadır.