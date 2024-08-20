Lille Slavia Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Lille Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LilleSlavia Pragmaçı hangi kanalda? Lille Slavia Prag maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lille Slavia Prag maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lille Slavia Prag maçını hangi kanal veriyor? İşte Lille Slavia Prag maçı yayın bilgisi haberimizde!

LİLLESLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, tabii kanalından canlı maç izlenebilecek.

LİLLESLAVİA PRAG MAÇISAAT KAÇTA?

LilleSlavia Prag maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç tabii'den canlı olarak izlenebilecek.

LİLLESLAVİA PRAG MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

LilleSlavia Prag maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

LİLLESLAVİA PRAG MAÇINEREDE OYNANACAK?

LilleSlavia Prag maçı, Villeneuve d'Ascq'da, Stade Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.