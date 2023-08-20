Lille - Nantes maçı ne zaman? Lille - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Lille - Nantes maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Lille - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Nantes maçı ne zaman?

20 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Lille- Nantes maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Lille- Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Lille- Nantes CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Lille - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Nantes maçı ne zaman?

LİLLE - NANTES MAÇI NE ZAMAN?

20 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Lille- Nantes karşılaşması saat 14:00'da Manisa'da, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 5 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE - NANTES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lille- Nantes karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 5 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.