Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille Lyon maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Fransa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Lille Lyon takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Lille Lyon maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Lille Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Lille Lyon maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Lille Lyon maçı ile ilgili tüm detaylar...

Lille Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Lille Lyon takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Lille Lyon maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Lille Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Lille Lyon maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Lille Lyon maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

LİLLE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille - Lyon maçı saat 23.00'te başlayacak.

LİLLE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

Lille - Lyon maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

LİLLE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Lyon maçı Bein Sports 4'ten canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE - LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille - Lyon maçı Villeneuve d'Ascq'da, Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.