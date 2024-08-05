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Lille Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i nasıl olacak, kimler oynayacak?

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Lille Fenerbahçe maçına saatler kala Fenerbahçe'nin ilk 11'i de şekillenmeye başladı. Peki, Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i nasıl olacak, kimler oynayacak? Geçen sezonki kadrosunu koruyarak yeni transferlerle gücünü güç katan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin Lille maçı kadrosu belli oldu. Muhtemel 11 maç saati yaklaştıkça maçın 11'ine dönüşüyor. İşte Lille Fenerbahçe muhtemel 11!

Lille Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Lille Fenerbahçe maçına saatler kala Fenerbahçe'nin ilk 11'i de şekillenmeye başladı. Peki, Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i nasıl olacak, kimler oynayacak? Geçen sezonki kadrosunu koruyarak yeni transferlerle gücünü güç katan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin Lille maçı kadrosu belli oldu. Muhtemel 11 maç saati yaklaştıkça maçın 11'ine dönüşüyor. İşte Lille Fenerbahçe muhtemel 11 haberimizde...

LİLLE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

LİLLE FENERBAHÇE İLK 11'İ

Lille'in muhtemel 11'i: Chevalier, Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson, Andre, Mukau, Zhegrova, Gomes, Haraldsson, David

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Ferdi, Dzeko

Lille Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i nasıl olacak, kimler oynayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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