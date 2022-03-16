Lille - Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea maçı hangi kanaldan izlenir, şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçları bugün devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Lille - Chelsea arasında oynanacak. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lille - Chelsea maçı öncesi futbol severler, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Lille - Chelsea maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Lille - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lille - Chelsea maçı şifresiz mi? Lille - Chelsea maçı hakemi kim? Lille - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille - Chelsea maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir...
Lille - Chelsea maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başlayacak.
Lille - Chelsea maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.
Maç, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.
Lille - Chelsea arasında oynanan son 16 ilk maçı 2-0 Chelsea'nın galibiyeti ile tamamlanmıştı. Bu maçta Lille'ın tur atlaması için en az 2 gollü galibiyet alıp maçı uzatmalara götürmesi veya en az 3 gollü galibiyet alması gerekiyor. Chelse ise bu maçta 1 farkla yenilse bile çeyrek finale çıkan taraf olacak.