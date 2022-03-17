Lille - Chelsea maçı kaç kaç, maç özeti izle! 16 Mart Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea EXXEN özeti izle! Maçın gollerini kim attı? Burak Yılmaz golü!
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi Lille - Chelsea arasında oynanıyor. Maçın bitmesine yakın futbol severler, Lille - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Mart Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea EXXEN özeti izle! araştırması yapıyor. Lille - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Lille - Chelsea maçının gollerini kim attı? İşte maç özeti...
Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Lille - Chelsea maçı devam ederken izleyiciler, Lille - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Mart Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea EXXEN özeti izle! merak ediyor. Peki, Lille - Chelsea maçı kaç kaç, maç özeti izle! 16 Mart Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea EXXEN özeti izle! Maçın gollerini kim attı? Burak Yılmaz golü! Lille - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Lille - Chelsea maç özeti yayınlandı mı? Lille - Chelsea özeti HD izle!
Lille - Chelsea maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başlayacak.
Lille - Chelsea maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.
Maç şuanda 2-1 Chelsea'nın üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta Chelsea 2-1 önde. Maçın golleri şöyle:
Lille'nin golleri:
- 38. dakika : Burak Yılmaz
Chelsea'nın golleri:
- 48. dakika : Christian Pulisic
- 71. dakika : César Azpilicueta
MAÇ SONUCU : LİLLE 1 - 2 CHELSEA
Buna göre Chelsea bir üst tura çıkan takım oldu.
Lille - Chelsea maçının özetini EXXEN TV üzerinden izleyebilirsiniz. Maç bittikten kısa bir süre sonra özeti Exxen'de yayınlanacaktır.
LİLLE - CHELSEA MAÇ ÖZETİ İZLE...
Maç, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.
Lille - Chelsea arasında oynanan son 16 ilk maçı 2-0 Chelsea'nın galibiyeti ile tamamlanmıştı. Bu maçta Lille'ın tur atlaması için en az 2 gollü galibiyet alıp maçı uzatmalara götürmesi veya en az 3 gollü galibiyet alması gerekiyor. Chelse ise bu maçta 1 farkla yenilse bile çeyrek finale çıkan taraf olacak.