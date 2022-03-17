Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Lille - Chelsea maçı devam ederken izleyiciler, Lille - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Mart Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea EXXEN özeti izle! merak ediyor. Peki, Lille - Chelsea maçı kaç kaç, maç özeti izle! 16 Mart Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea EXXEN özeti izle! Maçın gollerini kim attı? Burak Yılmaz golü! Lille - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Lille - Chelsea maç özeti yayınlandı mı? Lille - Chelsea özeti HD izle!

LİLLE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lille - Chelsea maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başlayacak.

LİLLE - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Chelsea maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

LİLLE - CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç şuanda 2-1 Chelsea'nın üstünlüğü ile devam ediyor.

LİLLE - CHELSEA MAÇININ GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Maçta Chelsea 2-1 önde. Maçın golleri şöyle:

Lille'nin golleri:

38. dakika : Burak Yılmaz

Chelsea'nın golleri:

48. dakika : Christian Pulisic

71. dakika : César Azpilicueta

MAÇ SONUCU : LİLLE 1 - 2 CHELSEA

Buna göre Chelsea bir üst tura çıkan takım oldu.

LİLLE - CHELSEA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Lille - Chelsea maçının özetini EXXEN TV üzerinden izleyebilirsiniz. Maç bittikten kısa bir süre sonra özeti Exxen'de yayınlanacaktır.

LİLLE - CHELSEA MAÇ ÖZETİ İZLE...

LİLLE - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.

LİLLE - CHELSEA MAÇI İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Lille - Chelsea arasında oynanan son 16 ilk maçı 2-0 Chelsea'nın galibiyeti ile tamamlanmıştı. Bu maçta Lille'ın tur atlaması için en az 2 gollü galibiyet alıp maçı uzatmalara götürmesi veya en az 3 gollü galibiyet alması gerekiyor. Chelse ise bu maçta 1 farkla yenilse bile çeyrek finale çıkan taraf olacak.

Haberler.com - Gündem