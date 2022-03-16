Lille - Chelsea canlı izle! 16 Mart Lille - Chelsea maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?
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Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Lille - Chelsea maçı oldu. Maçta ilk yarı devam ederken futbol severler, Lille - Chelsea canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 16 karşılaşmalarının diğer ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Lille - Chelsea maçı oldu. Peki Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? Lille - Chelsea canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - Chelseamaçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?
Lille - Chelsea maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başlayacak.
Lille - Chelsea maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.
Lille - Chelsea maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.
Lille - Chelsea arasında oynanan son 16 ilk maçı 2-0 Chelsea'nın galibiyeti ile tamamlanmıştı. Bu maçta Lille'ın tur atlaması için en az 2 gollü galibiyet alıp maçı uzatmalara götürmesi veya en az 3 gollü galibiyet alması gerekiyor. Chelse ise bu maçta 1 farkla yenilse bile çeyrek finale çıkan taraf olacak.