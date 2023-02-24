Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille - Brest maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün Fransa Ligue 1 maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Lille - Brest karşılaşması oldu. Peki, Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille - Brest maçı nerede oynanıyor? Lille - Brest maçı şifresiz mi? Lille - Brest maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Lille - Brest maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille - Brest maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

LİLLE - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille - Brest Fransa Ligue 1 maçı 24 Şubat Cuma yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

LİLLE - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Brest maçını Bilyoner TV ve Bein Sports 5 üzerinden izleyebilirsiniz.

LİLLE - BREST MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.