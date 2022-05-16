Lil Keed neden öldü? Rapçi Lil Keed öldü mü, kaç yaşında, kimdir? Lil Keed ne zaman öldü? Şarkıları ve albümleri... - Haberler

Lil Keed neden öldü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rapçinin ölümüyle ilgili söylentiler Cumartesi sabahı erken saatlerde ortalıkta dolaşmaya başladı. Keed'in kardeşi Lil Gotit, Instagram'da, "Bugün senin öldüğünü gördüğüme inanamıyorum kardeşim, bütün ağlamalarımı yaptım, ne yapmamı istediğini biliyorum..." sözlerine yer verdi. Lil Keed kimdir, kaç yaşında? Rapçi Lil Keed kaç yaşında, kimdir? Lil Keed ne zaman öldü? Lil Keed öldü mü?

LİL KEED NEDEN ÖLDÜ?

Young Thug'ın Young Stoner Life etiketiyle anılan rapçi Lil Keed, Cuma günü 24 yaşında Los Angeles'ta öldü. Keed'in kardeşi, rapçi arkadaşı Lil Gotit de Instagram üzerinden trajik haberi doğruladı. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

LIL KEED KİMDİR?

Raqhid Jevon Render, 16 Mart 1998. Bilinen sahne adıyla Lil Keed. Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı. Young Thug'ın plak şirketi YSL Records ve 300 Entertainment ile anlaşma imzalamıştır. "Nameless" isimli single çalışması Billboard'da Hip-Hop/R&B şarkılarında 42 numaraya kadar yükselmiştir.

Stüdyo albümleri

Long Live Mexico (2019)

Mixtapeleri

Trapped On Cleveland (2018)

Slime Avenue (2018)

Trapped On Cleveland 2 (2018)

Keed Talk to 'Em (2018)

A-Team (2020) (Zaytoven, Lil Gotit ve Lil Yachty ile)

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