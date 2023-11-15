Likyalılar: Antik uygarlığın gizemli yolculuğu

Likyalılar, Antik Yunan döneminde var olan bir uygarlık olarak bilinir. Likya uygarlığının ne zaman kurulduğu konusu, arkeolojik bulgular ve tarihi kaynaklar ışığında incelenmeye devam etmektedir.

Likyalılar, antik dönemin önemli uygarlıklarından biri olarak Anadolu'nun güneybatısında tarih sahnesine çıkan ve bölgenin zengin kültür mirasına önemli katkılarda bulunan bir topluluktur. Anadolu'nun güneybatısında gizemli bir tarih sahnesine çıkan Likyalılar, denizcilik ve kültürel zenginlikleriyle Anadolu'nun tarihine damgasını vurdu. İşte, Likyalılar hakkında detaylı bilgiler:

LİKYALILAR NE ZAMAN KURULDU?

Likyalıların tam kuruluş tarihi belirsizdir, ancak M.Ö. 15. yüzyılda Anadolu'nun güneybatısında ortaya çıktıkları düşünülmektedir. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü ve deniz ticaretine olanak tanıyan coğrafi konumları, Likyalıları bölgede etkili kıldı.

LİKYALILAR NEREDE KURULDU?

Likyalılar, başkenti Xanthos olan Likya bölgesini oluşturmuşlardır. Bu bölge, bugünkü Antalya, Muğla ve Burdur illerini kapsayan geniş bir alandır. Likya, denizcilik ve ticaret faaliyetleri ile bilinirken, zengin kültürel mirası ve özgün mimari eserleriyle de dikkat çekmiştir.

LİKYALILAR NE BULDU?

Likyalılar, özellikle mimari ve kaya kabartmaları konusunda önemli bir mirasa sahiptir. Likya'nın kaya mezarları, Likya dönemine ait önemli eserlerden biridir. Ayrıca, Likyalılar deniz ticareti sayesinde farklı kültürlerle etkileşimde bulunarak kendi kültürel ögelerini geliştirmişlerdir.

LİKYALILAR KİM TARAFINDAN YIKILDI?

Likyalılar, tarih sahnesinden Pers İmparatorluğu'nun etkisi altında çekilmek zorunda kaldılar. M.Ö. 545 civarında Pers Kralı II. Kiros'un Anadolu'yu fethetmesiyle birlikte, Likya da Pers egemenliği altına girdi. Bu dönemde Likyalılar, Pers yönetimi altında varlıklarını sürdürdüler.