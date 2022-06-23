futbolseverler "Ligler ne zaman başlıyor, yeni sezonun başlamasına kaç gün kaldı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin ilk açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. Peki, Ligler ne zaman başlıyor? TFF 2022-2023 Süper Lig yeni sezon başlangıç tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

TFF'NİN AÇIKLAMASI NEDİR?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre:

"Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak."

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